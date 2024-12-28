Yasemin Kay Allen: Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor

Yasemin Allen "Güzelliğin senin hayatını nasıl etkiledi?" sorusuna ise "Subjektif olduğu için bu konuyla ilgili kafam karışıyor. Güzellik birine göre güzel, birine göre değil. Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor. O yüzden kendime mesafe koymaya çalışıyorum o kavramla ilgili" yanıtını verdi.