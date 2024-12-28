Yasemin Kay Allen: Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor
Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu Yasemin Kay Allen oldu. Allen, kariyerine ve yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.
'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Devam Ediyor', 'Merhamet', 'Şeref Meselesi', 'Bahar' gibi yapımlarda yer alan Yasemin Allen, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın yaptığı 'Empati' programına katıldı.
Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Allen, "Annemin isminin sorumluluğu vardı. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum" sözleriyle annesinin ismini taşımanın yükünden bahsetti.
İngiltere'deki evinde kraliyet pitonu beslediğini söyleyen oyuncu yılan besleme deneyimini anlatırken, yasak olduğu için Türkiye'ye getiremediğini söylerken "Keşke ben de piton gibi kuvvetli, sakin olabilsem. Eratik bir insanım, eratikin Türkçesi hiperaktif" ifadelerini kullandı.
Yasemin Allen "Güzelliğin senin hayatını nasıl etkiledi?" sorusuna ise "Subjektif olduğu için bu konuyla ilgili kafam karışıyor. Güzellik birine göre güzel, birine göre değil. Bazen kendime güzel gelmediğim günler oluyor. O yüzden kendime mesafe koymaya çalışıyorum o kavramla ilgili" yanıtını verdi.