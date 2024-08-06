Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz
Oyuncu Yasemin Allen Bodrum’da tatilde. Güvercinlik’te konaklayan oyuncu sabahları erkenden kalkıp spor yapıyor. Allen, yaptığı paylaşımlara “Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz.” notunu düştü.
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini noktalaması ile uzunca bir süre konuşuldu.
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Şimdilerde Bodrum'da tek başına tatil yapan Yasemin Kay Allen sezonun yorgunluğunu atıyor.
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Sabahları erken uyanan ünlü oyuncu formunu korumak için tatilde de sporunu aksatmıyor.
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Spor salonunda çekildiği bir kareyi yayınlayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yaptığı paylaşıma "Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz." notunu düştü.