Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz

Oyuncu Yasemin Allen Bodrum’da tatilde. Güvercinlik’te konaklayan oyuncu sabahları erkenden kalkıp spor yapıyor. Allen, yaptığı paylaşımlara “Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz.” notunu düştü.

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Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz - Resim : 1

Oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkisini noktalaması ile uzunca bir süre konuşuldu.

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Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz - Resim : 2

Şimdilerde Bodrum'da tek başına tatil yapan Yasemin Kay Allen sezonun yorgunluğunu atıyor.

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Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz - Resim : 3

Sabahları erken uyanan ünlü oyuncu formunu korumak için tatilde de sporunu aksatmıyor.

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Yasemin Kay Allen: Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz - Resim : 4

Spor salonunda çekildiği bir kareyi yayınlayan ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yaptığı paylaşıma "Tatil matil dinlemiyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz." notunu düştü.