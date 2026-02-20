Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan evliliklerinin ardından mutluluk pozları
Oyuncu Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, bir dönem ayrı kalsalar da ilişkilerine verdikleri ikinci şansı Ocak 2026’da Las Vegas’ta evlenerek taçlandırdı. Düğün sonrası eşiyle ilk romantik pozlarını paylaşan Allen’ın bu gönderisi, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Yasemin Kay Allen ve 'Amerikalı Aynasız' adıyla tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya, bir süre önce yollarını ayırdıkları ilişkilerini sürpriz bir evlilikle resmileştirdi. Ünlü oyuncunun 'ısırmalık' notuyla paylaştığı evlilik sonrası bu ilk kareler, çiftin evliliklerindeki mutluluğun bir göstergesi olarak yorumlandı.
AYRILIĞI “NAZAR” OLARAK NİTELENDİRMİŞLERDİ
Geçtiğimiz yıl ayrılık kararı alan ve bu durumu "nazar" olarak nitelendiren ikili, kısa bir aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.
LAS VEGAS'TA NİKAH TÖRENİ
Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde beraber vakit geçiren çift, bu birlikteliği Las Vegas’ta sessiz sedasız gerçekleştirdikleri bir nikah töreniyle kalıcı hale getirdi.
İLK EVLİLİK KARELERİ
Nikahın ardından Yasemin Kay Allen, eşiyle birlikte çekilen ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Muhteşem Yüzyıl, Bahar ve Kavak Yelleri gibi hafızalarda yer eden projelerden tanınan Allen, özel hayatındaki bu mutlu gelişmeyi takipçileriyle buluşturdu. Paylaşılan kareler, ikilinin evliliklerinin ilk resmi pozları olarak büyük ilgi görmüştü.