Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'dan evliliklerinin ardından mutluluk pozları

Yasemin Kay Allen ve 'Amerikalı Aynasız' adıyla tanınan eski FBI çalışanı Erdal Kaya, bir süre önce yollarını ayırdıkları ilişkilerini sürpriz bir evlilikle resmileştirdi. Ünlü oyuncunun 'ısırmalık' notuyla paylaştığı evlilik sonrası bu ilk kareler, çiftin evliliklerindeki mutluluğun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Yasemin Kay Allen (@yaseminkayallen)'in paylaştığı bir gönderi