Yasemin Kay Allen'den yeni tatil pozları Son olarak Arka Sokaklar’a komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan Yasemin Kay Allen, yeni Instagram paylaşımıyla beğeni topladı. 05 Ağustos 2025 36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncudan yeni pozlar geldi. Ünlü oyuncunun yeni Instagram pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. sık okunanlar Alişan eşinin üniversiteyi kazandığını duyurdu Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi astro haber 6 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 5 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... 4 Ağustos 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık... magazin Aslışah Alkoçlar, İskoçya tatilinden kareler paylaştı Seyyal Taner, Erkin Koray'ın Toronto'daki mezarını ziyaret etti Sinem Ünsal sevgilisi ile yeni kare