Yasemin Kay Allen'den yeni tatil pozları

Son olarak Arka Sokaklar’a komiser Gökçe Kurt rolüyle dahil olan Yasemin Kay Allen, yeni Instagram paylaşımıyla beğeni topladı.

Yasemin Kay Allen'den yeni tatil pozları

36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncudan yeni pozlar geldi. Ünlü oyuncunun yeni Instagram pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.Yasemin Kay Allen'den yeni tatil pozları - Resim : 1