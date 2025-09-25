Yasemin Kay Allen'in İstanbul trafiğine sitemi

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından İstanbul trafiğine tatlı sert bir sitem etti.

"EVE GİTMEK İKİ SAAT SÜRDÜ"

Oyuncu paylaşımında ise şunları söyledi:

Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum: İstanbul’un trafiğini çok özlemişim. Çok. Fevkalade bir trafiği var buranın. Yani bu böyle, mesela içinize çektiğiniz zaman o kokuyu çocukluğunuz gelmiyor mu aklınıza? Yollarda geçen vaktiniz, seneleriniz gözünüzün önüne gelmiyor mu? Toplam kaç sene geçirmişimdir ben acaba TEM’de? Merak ediyorum. Çünkü senelerle ölçülebilir bir raddede diye düşünüyorum. Özlemişim gerçekten, fevkalade yani… Hani bu böyle, öndeki arabaların kırmızı ışıklarının bir noktadan sonra gözlerimi yakması… Aa, bir kere ne olmuştu? Saatlerce çalışmıştım bir sette. Sabah ne oldu biliyor musunuz? Sabah gibi paydos ettik. Sabah trafiğine kaldık. Eve gitmek 2 saat sürdü. Mükemmel, yani gerçekten çok seviyorum. Şaka bir yana, İstanbul’u ne kadar sevdiğimi bilen bilir de her şehrin trafiği kötü ama…