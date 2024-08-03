Yasemin Özilhan: Ailece doğayı sevdiğimiz için karavan tatili yapıyoruz

"Bodrum’daki fiyatların çok uçuk olduğu söyleniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Biz Bodrum’a tatile gittiğimiz dönem evden dışarı pek çıkmadığımız için benim fiyatlarla ilgili bir bilgim yok ama çok pahalı olduğunu duyuyorum" şeklinde konuştu.