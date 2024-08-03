Yasemin Özilhan: Ailece doğayı sevdiğimiz için karavan tatili yapıyoruz
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile birçok insanın beğenisini toplayan Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özilhan, tatil için karavan tercih ettiklerini açıkladı.
Aşk Oyunu ve Doktorlar dizileriyle ünlenen, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yasemin Özilhan önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Milliyet'in haberine göre ayaküstü gazetecilerle konuşmayı ihmal etmeyen Özilhan, "Ailece karavan, tatili yapıyoruz. Biz ailece doğa ile iç içe olmayı sevdiğimiz için karavan, tatilini tercih ediyoruz" dedi.
"Bodrum’daki fiyatların çok uçuk olduğu söyleniyor, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Biz Bodrum’a tatile gittiğimiz dönem evden dışarı pek çıkmadığımız için benim fiyatlarla ilgili bir bilgim yok ama çok pahalı olduğunu duyuyorum" şeklinde konuştu.
Oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olan 39 yaşındaki Yasemin Özilhan, "Oyunculukla ilgili bir proje yok" açıklamasını yaptı.