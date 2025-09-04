Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşandı! 'İhanet' açıklaması geldi
Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği bitti. Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan ünlü çiftten Yasemin Özilhan boşanma haberini duyurdu ve 'ihanet' iddialarına yanıt verdi.
2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuk kariyerini bırakan ve Yasemin Özilhan olarak yeni bir hayata adım atan ünlü isim, son dönemde yine boşanma söylentileriyle gündeme gelmişti.
Son iddialara göre, Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin boşanma davasının bu hafta içinde görüleceği öne sürülmüştü.
Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğrulamıştı.
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini tek celselik davada sonlandırdı.