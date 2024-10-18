Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım"
Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara'nın gala gecesine Yasemin Özilhan da katıldı. Uzun zamandır setlerde olmayan güzel oyuncu, setlere dönebileceğini söyledi.
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Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti.
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Yasemin Özilhan önceki akşam Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara' filminin galasına katıldı.
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"Bana uyan bir şey olursa sıcak bakabilirim" diyen Yasemin Özilhan "Hiçbir zaman setleri bıraktım demedim zaten." dedi.
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Öte yandan Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.