Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım"

Kerem Bürsin ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara'nın gala gecesine Yasemin Özilhan da katıldı. Uzun zamandır setlerde olmayan güzel oyuncu, setlere dönebileceğini söyledi.

1 / 6
Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım" - Resim : 1

Bir döneme damga vuran Doktorlar'ın Ela'sı olarak ünlenen iki çocuk annesi Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti. 

 

2 / 6
Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım" - Resim : 2

Yasemin Özilhan önceki akşam Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı 'Mavi Mağara' filminin galasına katıldı.

3 / 6
Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım" - Resim : 3

"Bana uyan bir şey olursa sıcak bakabilirim" diyen Yasemin Özilhan "Hiçbir zaman setleri bıraktım demedim zaten." dedi.

4 / 6
Yasemin Özilhan tekliflere açık olduğunu söyledi: "Setleri bırakmadım" - Resim : 4

Öte yandan Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. 