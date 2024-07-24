Yasemin Özilhan'dan yaz pozları

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Bir zamanlar oyunculuğuyla ön planda olan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmış ve sosyal medyaya yönelmişti.
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Bir zamanlar oyunculuğuyla ön planda olan Yasemin Özilhan, evlendikten sonra mesleğini bırakmış ve sosyal medyaya yönelmişti.
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Tatil tercihini Bodrum'dan yana kullanan Özilhan, Kaplankaya'ya gitti.
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Özilhan tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya "Güzeller güzeli", "Gördüğüm en güzel kadın", "Mükemmel", Kalite her zaman önemli", "Zerafet" gibi yorumlar yapıldı.