Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu

İş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara veren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından verdiği smoothie tarifiyle gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. 

Ancak 39 yaşındaki güzel yıldız Instagram'dan sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Yasemin Özilhan son olarak takipçilerine sağlıklı bir smoothie tarifi verdi. 

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Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Ünlü ismin kabak ve karnabahar ile hazırladığı tarifi tattıktan sonra verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. 

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Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, 'Kesin kusacak', 'Beğenmediği o kadar belli ki', 'Eminim çok lezzetlidir aynen' gibi yorumlar geldi.