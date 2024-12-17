Yasemin Özilhan'ın 'smoothie' tarifi sosyal medyada gündem oldu
İş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra ekranlara ara veren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından verdiği smoothie tarifiyle gündem oldu.
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'Doktorlar' ve 'Aşk Oyunu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
Ancak 39 yaşındaki güzel yıldız Instagram'dan sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.
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Yasemin Özilhan son olarak takipçilerine sağlıklı bir smoothie tarifi verdi.
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Ünlü ismin kabak ve karnabahar ile hazırladığı tarifi tattıktan sonra verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.
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İçeceği tattıktan sonra eliyle ağzını kapatan Özilhan'a, 'Kesin kusacak', 'Beğenmediği o kadar belli ki', 'Eminim çok lezzetlidir aynen' gibi yorumlar geldi.