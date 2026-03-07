Yasemin Sakallıoğlu "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" oyununun Türkiye'deki son gösterisini yaptı

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” isimli tek kişilik gösterisinde; aile ilişkileri, kadın–erkek dinamikleri ve bu ilişkilerin psikolojik yansımalarını, kendi hayatından hikayelerle harmanlayarak sahneye taşıdı.





SAHNE PERFORMANSI VE LONDRA TURNESİ



Kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmeyen Sakallıoğlu, birbirinden renkli tiplemeleri ve sürpriz sahne anlarıyla seyirciye kahkaha dolu anlar yaşattı. Günlük hayattaki tanıdık durumların absürtlüğünü esprili diliyle aktaran komedyen Yasemin Sakallıoğlu, aynı zamanda ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle İngiltere’nin başkenti Londra’da sahne almıştı.





BOSTANCI’DA FİNAL VE YENİ FİLM MÜJDESİ



Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe oynadığı 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?'in son gösterisini önceki gün Bostancı'da sahneledi. Gösteri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sakallıoğlu, şu sözleri paylaştı:



"Türkiye'deki son gösterimizi yapıyoruz. İlk gösteride kırmızı giymiştim son gösteriyi de aynı renk kostümle bitirmek istedim. Hatta uğurum olan ayakkabıları da giydim."



Yeni çalışmalarından da bahseden komedyen, şöyle konuştu:



"Komedi-dram türünde bir film yazıyorum. Hayat gibi biraz. Hem ağlıyorsun hem gülüyorsun, her şey var içinde. Bu hikayede ben oynayacağım."