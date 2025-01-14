Yasemin Sakallıoğlu, İngiltere'de gösteri yapan ilk Türk kadın oldu

Peacock Theater müdürü Moon Blaha, Sakallıoğlu’na teşekkür ederek kendisini en kısa sürede yeniden sahnelerinde ağırlamak istediklerini dile getirdi.

"AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ"

Biletlerinin tamamının tükendiği gece sonrasında Yasemin Sakallıoğlu yaptığı paylaşımda, “Bu salonda gösteri yapan ikinci yabancı ama ilk Türk benmişim. Hayatıma baktığımda aklımın ucundan bile geçmezdi bu günler. Hepsi sizin beni sevmeniz sayesinde oldu. Siz sevmeye, ben inanıp çalışmaya devam edelim. Nice ilkler görelim” sözleriyle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü komedyen yakında Amerika turnesini de açıklayacağının müjdesini verdi.