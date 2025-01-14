Yasemin Sakallıoğlu, İngiltere'de gösteri yapan ilk Türk kadın oldu
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, İngiltere’nin en özel salonlarından Peacock Theater’da şov yapan ilk Türk oldu.
Yasemin Sakallıoğlu önceki gün ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir?’ gösterisiyle İngiltere’nin başkenti Londra’da sahne aldı.
İki yıl önce Londra’da yaptığı gösteriyle İngiltere’de ilk kez sahne alan Türk kadın komedyen olan Yasemin Sakallıoğlu bu kez de en özel salonlarından Peacock Theater’da şov yapan ilk Türk oldu.
Kraliyete ait olan Peacock Theater’da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu, kahkaha ve alkışlar eşliğinde gerçekleşen gösteride izleyicilerine unutulmaz bir şov sundu.
Peacock Theater müdürü Moon Blaha, Sakallıoğlu’na teşekkür ederek kendisini en kısa sürede yeniden sahnelerinde ağırlamak istediklerini dile getirdi.
"AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEZDİ"
Biletlerinin tamamının tükendiği gece sonrasında Yasemin Sakallıoğlu yaptığı paylaşımda, “Bu salonda gösteri yapan ikinci yabancı ama ilk Türk benmişim. Hayatıma baktığımda aklımın ucundan bile geçmezdi bu günler. Hepsi sizin beni sevmeniz sayesinde oldu. Siz sevmeye, ben inanıp çalışmaya devam edelim. Nice ilkler görelim” sözleriyle hayranlarına teşekkür etti. Ünlü komedyen yakında Amerika turnesini de açıklayacağının müjdesini verdi.