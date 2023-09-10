Yasemin Şefkatli: 4 değil de 6 gibi daha çok...

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin geçen aylarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

CİNSİYETLERİ BELLİ OLDU

Eşi Yasemin Şefkatli ile bir video çeken İdo Tatlıses, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz'' diyerek bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

'4 DEĞİL DE 6 GİBİ DAHA ÇOK'

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli son yaptığı paylaşımda, "4 değil de 6 gibi daha çok" notunu düştü.