Yasemin Şefkatli: 4 değil de 6 gibi daha çok...
İkizlerine 4 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, son hamilelik pozunu takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Şefkatli fotoğrafına, '4 değil de 6 gibi daha çok' notunu paylaştı.
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses'in oğulları İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin geçen aylarda hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
CİNSİYETLERİ BELLİ OLDU
Eşi Yasemin Şefkatli ile bir video çeken İdo Tatlıses, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz'' diyerek bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.
'4 DEĞİL DE 6 GİBİ DAHA ÇOK'
İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli son yaptığı paylaşımda, "4 değil de 6 gibi daha çok" notunu düştü.