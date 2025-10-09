Yasemin Şefkatli ameliyat oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Şefkatli ameliyat oldu.

"AMELİYAT BİTTİ, ŞÜKÜR ÇOK İYİYİM"

Yasemin Şefkatli bugün göbek fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçen Şefkatli hasta yatağından bir fotoğrafını yayınlayarak "Ameliyat bitti, şükür çok iyiyim" notunu yazdı.