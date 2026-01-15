Yasemin Şefkatli, Amerika tatilinden mutlu aile pozlarını paylaştı
Amerika tatiline çıkan sosyal medyanın sevilen ismi Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İkiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile birlikte okyanus ötesine yolculuk yapan ünlü çiftin paylaştığı renkli kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medyada paylaştığı mutlu aile tablolarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 22 Ocak’ta kucaklarına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilk yıllarını geride bırakmaya hazırlanan çift, şu sıralar Amerika tatilinin tadını çıkarıyor.
Yasemin Şefkatli’nin Instagram hesabından paylaştığı son karelerde, eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla birlikte verdiği neşeli pozlar takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Bebeklerin babalarına ve dedelerine olan benzerlikleri takipçilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alırken, paylaşıma en dikkat çeken yorumlardan biri de babaanne Derya Tuna’dan geldi