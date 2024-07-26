Yasemin Şefkatli, Ayel ve Emir'in yeni karesini paylaştı: Dedemiz görmeye geldi
Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i ziyarete gelen dedelerinin kucağında fotoğrafladı. İdo Tatlıses'e çok benzetilen minik ikizlerin yeni tatil kareleri...
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebekleriyle birlikte Çeşme'ye tatile gitti.
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Sevilen çiftin takipçileri, özellikle Ayel ile Sinan Emir'den gelecek kareleri iple çekiyor.
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Yasemin Şefkatli son olarak ikizleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i ziyarete gelen dedelerinin kucağında fotoğrafladı.