Yasemin Şefkatli: Bebeklerin isimleri İdo koydu, benim de içime sindi

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeklerinin cinsiyeti geçtiğimiz günlerde belli oldu. İki erkek bebek bekleyen ünlü çiftten Şefkatli, sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını cevapladı.

İdo koydu

Bebeklerinin isimlerinin ne olacağı konusuna da açıklık getiren Şefkatli, bebeklerinin isimlerinin belli olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu soru çok soruldu. İsimleri İdo koydu gibi. Benim de içime siniyor. O paylaşalım dediğinde paylaşacağım."

"Takılmıyorum böyle şeylere"

Doğum için gün sayan Yasemin Şefkatli, bir takipçisinden gelen “2 erkek bebeğe bakmak zor olmayacak mı?” sorusuna ise esprili bir dille karşılık verdi. Ünlü isim, “Doğru birini gidip değiştireyim ben en iyisi :) Zor da olsa güzel olacak. Takılmıyorum böyle şeylere. Tüm anne ve babalara Allah kolaylık versin diyorum ve geçiyorum” dedi.