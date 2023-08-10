Yasemin Şefkatli: Hamileliğim zor geçiyor

Geçtiğimiz haftalarda ise İbrahim Tatlıses, gelininin ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklayan Yasemin Şefkatli, hamileliği hakkında ilk kez konuştu.

"İKİNCİ BEBEK KENDİNİ SONRADAN GÖSTERDİĞİ İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

3.5 aylık hamile olan Şefkatli, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış. İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım."Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabii.

YASEMİN ŞEFKATLİ: HAMİLELİK ŞU SIRALAR ZOR GEÇİYOR

Yasemin Şefkatli hamileliğiyle ilgili, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” dedi.