Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'le evlilik yıl dönümünü kutladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile mutluluğa 'evet' demişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ve ikiz oğullarını kucaklarına alan çiftten yeni paylaşım geldi. İkili evliliklerinin 4. yılını kutladı.

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK, YAŞAM HARCAMAKTIR"

Şefkatli, eşiyle birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafı ''07.10.21. Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.'' notuyla Instagram'dan yayımladı.