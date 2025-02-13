Yasemin Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir'i ayırt etmenin püf noktasını açıkladı
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ikiz bebekleriyle yaptığı paylaşıma bir yenisini ekledi. Ünlü isim, Ayel ve Emir'i ayırt etmenin püf noktasını paylaştı.
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2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.
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İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını almıştı. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.
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Çift geçtiğimiz ay çocuklarının 1. yaş gününü kovboy temalı bir doğum günü partisi ile kutlamıştı.
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Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.