Yasemin Şefkatli ikizlerinin 7. ayını kutladı: Poz vermeyi sevmiyor bazılarımız

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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.
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Şimdilerde ikiz oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Şefkatli, oğullarının 7. ayı için kareler paylaştı.
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Yasemin Şefkatli, paylaşımına "7. ay. Poz vermeyi sevmiyor bazılarımız" notunu düştü.
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40 binden fazla beğeni alan Şefkatli'nin paylaşımına takipçileri "Allah nazarlardan korusun", "Maşallah pek tatlılar", "Ayel anneye emir baba tarafı bence", "Şaşkın bakışları çok tatlı" gibi birçok yorum yaptı.