Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çiftinden müjdeli haber! İkizlerini kucaklarına aldılar

İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi.

Müjdeli haber geldi

İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli bugün doğum yaptı. Ünlü çiftin dünyaya gelen erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak. İkizlerden birinin adı İbrahim diğerininki Sinan olacak.

Yasemin Şefkatli'nin doğuma girmeden son ziyaretçileri ise Avatar Atakan ile eşi oldu.

Geçtiğimiz günlerde de baba olmaya hazırlanan İdo güzel eşine bir sürpriz yapmış ve fotoğrafını dövme yaptırmıştı.

MASMAVİ BABY SHOWER PARTİSİ

Yasemin Şefkatli, birkaç hafta önce baby shower partisi organize etmişti. Mavilerle bezeli bir parti düzenleyen Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etmişti. Şefkatli'yi baby shower partisinde yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.