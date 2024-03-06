Yasemin Şefkatli minik oğlu Ayel'in ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikiz bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına almışlardı. İkizlerden Ayel'in kalbinde sorun olduğu için doğumdan sonra ameliyat olmuştu. Yasemin Şefkatli, minik oğlu Ayel'in ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu...
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Yasemin Şefkatli, 2021 yılında İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz bebekleri 22 Ocak'ta dünyaya geldi.
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İkizlerden İbrahim Ayel kalbinde bir sorun olduğu için ameliyat olmuştu. Yasemin Şefkatli bugün son paylaşımında Ayel'in doktoruna gittiklerini söyleyerek "güzel haberler alacağız inşallah" dedi.
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Doktordan çıktıktan sonra Instagram hesabının hikayeler kısmından açıklama yapan Şefkatli, minik oğlu Ayel'in iyi olduğunu ama Nisan ayında yeniden operasyon geçireceğini söyledi.
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Geçtiğimiz günlerde İbrahim Ayel ile Sinan Emir bugün 40 günlük oldular. Yasemin Şefkatli, eşi ve ikiz oğullarıyla fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü: