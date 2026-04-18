Yasemin Şefkatli Tatlıses evde oğluyla kaza geçirdi

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 2024 yılında dünyaya gelmişti. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

OĞLUYLA MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, dün oğluyla birlikte evde merdivenden düştüğünü söyledi. Yaralanan oğlunu paylaşan Şefkatli, paylaşımına şu ifadeleri kullandı: "Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük. O kucağımdayken ayağım kaydı."

"KAPININ DEMİRİ DERİSİNİ SIYIRDI"

"Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı. Doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum. Ben de hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimizde çok iyiyiz. Görünmez kaza işte. Allah beterinden gerçekten korudu. İkimizde kafayı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık. 'Doktor put' deyip önünü açıp gösteriyor sürekli."