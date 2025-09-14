Anasayfa Magazin Yasemin Şefkatli Tatlıses, ikiz oğulları Emir ve Ayel'in eğlenceli hallerini paylaştı
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses, sosyal medya hesabından sık sık ikizlerinin sevimli anlarını paylaşarak takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Son olarak paylaştığı karelerde, ikizlerin eğlenceli ve keyifli halleri büyük ilgi gördü.
2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenerek mutlu bir yuva kuran Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2024 yılında kucaklarına aldıkları ikizleri Sinan Emir ve İbrahim Ayel ile ebeveynlik serüvenini sürdürüyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şefkatli, çocuklarının sevimli ve eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Yasemin Şefkatli, son paylaşımlarında ikizlerinin oyun oynarken boyalarla ne kadar eğlendiğini gösterdi. Mavi ve kırmızı boyalarla bacaklarını boyayan minik Ayel ve Emir'i kameraya alan ünlü anne, "Kirletin oğlum, kirlenmek iyidir" notuyla neşeli anlarını ölümsüzleştirdi.
Bir başka karede ise Ayel'in boyayı güneş kremi zannettiğini düşündüğünü belirterek takipçilerini güldürdü.