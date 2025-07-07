Yasemin Şefkatli Tatlıses tatilden karelerini paylaştı! Stili beğeni topladı
İkiz annesi olduktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Yasemin Şefkatli Tatlıses, yaz stilleri ve fit görünümüyle beğeni topluyor. Ünlü ismin paylaştığı yeni kareler takipçilerinden tam not aldı.
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına alarak çifte mutluluk yaşamıştı.
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İkiz annesi olduktan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şefkatli, yaz stilleri ve fit görünümüyle beğeni topluyor.
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Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Bodrum'a uçan ve tatilden karelerini yayınlamaya devam eden Yasemin Şefkatli, takipçilerinden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.
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Özellikle doğum sonrası fit görünümüyle ilgili merak edilenleri gideren Şefkatli, samimi bir itirafta bulundu.