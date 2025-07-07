Yasemin Şefkatli Tatlıses tatilden karelerini paylaştı! Stili beğeni topladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli, 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına alarak çifte mutluluk yaşamıştı.