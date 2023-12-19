Yasemin Şefkatli'den baby shower partisi

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturmuşlardı. 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti, ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu.

Oğullarına İbrahim ve Sinan adını vereceklerini açıklayan Yasemin Şefkatli, baby shower partisi organize etti. Parti sonrası sosyal medya hesabından birçok fotoğraf paylaşan Şefkatli, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

İki erkek bebek annesi olmaya hazırlayan Yasemin Şefkatli'yi arkadaşları ve dostları bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.