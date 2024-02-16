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Yasemin Şefkatli’den eşi İdo Tatlıses’e aşk dolu kutlama: İyi ki doğdun İdom iyi ki beni buldun
Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından eşi İdo Tatlıses'in doğum gününÜ kutladı. İdo Tatlıses ve ikizleri ile aile pozunu yayınlayan Şefkatli, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında hayatlarını birleştirdi. İkiz bebek beklediklerini geçtiğimiz temmuz ayında duyuran ünlü çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.
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Taze anne Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'in doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı.
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"Baba olarak girdiğin ilk yaşın"
Şefkatli, dört kişilik ailesiyle ilk kez fotoğrafını paylaşıp altına, "Baba olarak girdiğin ilk yaşın, yeni, bence en güzel yaşlarının da başlangıcı olacak.
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"Sen bizim en büyük şansımızsın"
Sen bizim en büyük şansımızsın biliyorum, hani derler ya gölgesi yeter diye işte tam olarak öyle.