Yasemin Şefkatli'den imaj değişikliği

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2024 yılında ise ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Şefkatli tatil sonrası soluğu kuaförde aldı. İmaj değişikliğine giden ünlü güze, kahkül kestirdi.

"YİNE NE YAPIYOR BU KIZLAR"

O anları takipçileriyle paylaşan Şefkatli paylaşımına, "Yine ne yapıyor bu kızlar" notunu düştü.