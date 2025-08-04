Yasemin Tatlıses, Ayel ve Emir'in sevimli hallerini paylaştı
Sosyal medyadaki ikizleriyle yaptığı paylaşımlarla bilinen Yasemin Şefkatli Tatlıses, özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Miniklerin son olarak çadır gördükleri andaki hallerini paylaşan ünlü isme takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.
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Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta kucaklarına aldıkları ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile annelik heyecanını yaşıyor.
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Mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan çift, son olarak oğullarının odası için aldıkları çadırla dikkat çekti.
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Oğullarının yeni oyun alanlarındaki sevinçlerini takipçileriyle paylaşan Yasemin Şefkatli, eğlenceli anlara şu notu düştü:
"Ayel'in sevinci... Emir her gün çadır görüyormuş gibi @idotatlises teşekkürler babişkomuz."
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2021 yılında evlenen çift, ikiz bebekleriyle birlikte hayatlarının en özel dönemini geçiriyor.