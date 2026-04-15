Yasemin Yürük yaşadığı talihsiz kazanın ardından sağlık durumuna dair son gelişmeleri paylaştı: "Ağlamaktan yoruldum"

Geçtiğimiz haftalarda Etiler’de yürüyüş yaparken düşen ve bacağı iki yerinden kırılan Yasemin Yürük, başarılı bir ameliyatın ardından bir hafta hastanede tedavi görmüştü. İyileşme süreci evinde devam eden ve henüz desteksiz yürüyemeyen ünlü isim, yaptığı son paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarını ve bu sürecin zorluklarını takipçileriyle paylaştı.



ZORLU TEDAVİ SÜRECİ



Bir aydan uzun süredir devam eden tedavi sürecine dair güncel durumunu takipçileriyle paylaşan Yasemin Yürük, fiziksel ağrılarının yanı sıra mental olarak da tükendiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada, kazanın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen uyku düzeninin hala sağlanamadığını belirten ünlü isim; ayağında his kaybı, donma hissi ve parmaklarını hareket ettirememe gibi ciddi sorunlarla mücadele ettiğini duyurdu.





"ACIDAN NEFESİM KESİLİYOR"



Yürük, yaşadığı süreci "kabus gibi" olarak tanımlarken, ani gelişen ve vücudunda elektrik çarpması etkisi yaratan ağrı ataklarının şiddetini şu sözlerle anlattı:

Acıdan nefesim kesiliyor, midem bulanıyor. Ağlamaktan yoruldum, mental olarak zorlanmaya başladım.

Yaptığı paylaşımda kontrollerinin devam ettiğini belirten Yürük, bugün yapılacak olan sinir testi (NCS) sonuçlarının hasarsız çıkmasını umut ettiğini de sözlerine ekledi.