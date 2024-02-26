Yasmin Erbil: Babamın genç kız arkadaşlarından rahatsızım!

Daha önce Yasmin Erbil babasıyla ilgili, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa, benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Hayatında çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor, aşabildiğimi söyleyemem. Bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum kadınlar olunca rahatsız ediyor bilmiyorum, insan rahatsız oluyor. Artık 27 oldum, hayatında 25 yaşında bir kız duyunca rahatsız olduğum oluyor. Babam gibi insanlardan hoşlanmam, uzak dururum." açıklamasında bulunmuştu.
Babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili yeni bir açıklama yapan Yasmin Erbil, "Ben duygusal boşlukla alakalı olan şeyleri söylemiştim. Yoksa benim babam iyi bir baba ama bazı sorunları dile getirdim" diyerek gülümsedi.
"EVLENMESİNİ İSTEMİYORUM"
Erbil'in genç sevgililerinden rahatsızlığını da dile getiren Yasmin Erbil, "Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, daha fazla bir şey diyemiyorum artık. Evlenmesini istemiyorum. Onun hayatı, ben diyeceğimi dedim." diyerek güldü.