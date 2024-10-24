Yasmin Erbil, Survivor Yiğit Poyraz ile tanışma hikayesini anlattı
Uzun zamandır Survivor'a katıldıktan sonra adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, tanışma hikayelerini anlattı.
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, uzun zamandır Survivor'a katıldıktan sonra adını duyuran Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Katıldığı bir YouTube programında Yasmin Erbil, ilişkisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'SEVGİLİM BİRAZCIK LAF EDİYOR'
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yiğit Poyraz'dan eleştiri aldığını dile getiren Yasmin Erbil, "Sevgilim birazcık laf ediyor ama ben çok eğleniyorum. Bazen kendimi yanlış ifade ettiğim de oluyor. Bazen kendimi yanlış ifade edebilsem de orası benim eğlendiğim yer." dedi.
NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI
Yiğit Poyraz ile tanışma hikayesini anlatan hatta şifresini dahi unuttuğunu söyleyen Yasmin Erbil, "Ben telefon şifremi falan unuttum heyecandan. Telefon şifremi unutturacak aşktı. Biz spor salonunda tanıştık. Ben zaten onu beğeniyordum. " açıklamasında bulundu.
Evlilik adımı sorusunada yanıt veren Erbil, ''28 olacağım, yaşımın erken olacağını düşünüyorum. Bu bir kader'' dedi.