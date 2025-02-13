Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'a desteğini sürdürmeye devam ediyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da bu yıl da yarışan Yiğit Poyraz'ın en sıkı takipçilerinden biri de sevgilisi Yasmin Erbil...
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Yarışmayı yakından takip eden 29 yaşındaki Erbil, sık sık Survivor paylaşımı yapıyor.
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Erbil, Payraz'a olan özlemini ''Kalbim sana ait biliyorsun'' notuyla paylaştığı romantik kare ile dile getirdi.
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İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından paylaştığı o kare...