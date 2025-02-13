Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'a desteğini sürdürmeye devam ediyor. Ünlü isim sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun... - Resim : 1

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da bu yıl da yarışan Yiğit Poyraz'ın en sıkı takipçilerinden biri de sevgilisi Yasmin Erbil...

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Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun... - Resim : 2

Yarışmayı yakından takip eden 29 yaşındaki Erbil, sık sık Survivor paylaşımı yapıyor.

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Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun... - Resim : 3

Erbil, Payraz'a olan özlemini ''Kalbim sana ait biliyorsun'' notuyla paylaştığı romantik kare ile dile getirdi.

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Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit'e: Kalbim sana ait biliyorsun... - Resim : 4

İşte Yasmin Erbil'in sosyal medya hesabından paylaştığı o kare...