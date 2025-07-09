Yasmin Erbil'in çocukluk pozuna Yiğit Poyraz'dan yorum: Delireceğim

Survivor All Star 2025'te Gönüllüler takımında mücadele eden Yiğit Poyraz, 1 Mayıs akşamı Volkan Çetinkaya'ya yenilerek adaya veda etmişti.

"BURASI BÖYLE BİR YER"

Survivor'dan elenen Poyraz, veda konuşmasında "Yani ne konuşayım çok bilmiyorum. Burası böyle bir yer. Aslında geçen seneden dersimi almıştım. Buradaki anlık, günlük kafa bozuklukları insanın canına mal oluyor. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene iyi gidişatım vardı ruhsal olarak da mental olarak da iyiydim. Bu da performansıma yansıyordu bence sahadaki. Son 3-4 gündür niyeyse yine şalter attı bende. Bunu dönem dönem yaşıyorum ve bu düelloya denk geldiğinde de bedeli ağır oluyor. Yine geçen sene olduğu gibi aynı şeyi yaşadım" demişti.

TEPKİSİZ KALAMADI

Instagram hesabından çocukluk halini paylaşan Yasmin Erbil'in fotoğrafına takipçilerinin yanı sıra annesi Nergis Kumbasar ve sevgilisi Yiğit Poyraz da tepkisiz kalamadı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma Poyraz; ''Delireceğim bak Allah'ım ya'' sözleriyle yorum yaptı.