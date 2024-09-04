Yavuz Bingöl, 5. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Daha önce yaptığı evliliklerde bir türlü mutluluğu bulamayan türkücü Yavuz Bingöl ile peyzaj mimari sevgilisi Nilşah Ağaoğlu evlilik kararı aldı.
Yavuz Bingöl, dört evliliğin ardından tekrar nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu Nilşah Ağaoğlu ile 25 Ekim’de Ayvalık’ta dünyaevine girecek.
Magazin Burada'da yer alan habere göre, nikah şahitliklerini ise ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Elif Buse Doğan yapacak.
Çift arasındaki yaş farkı daha önce sıkça gündeme gelmişti. Yavuz Bingöl, yaptığı bir açıklamada, Nilşah Ağaoğlu ile tanıştığında 43 yaşında olduğunu belirtmişti. “Nilşah o zaman 23 yaşındaydı, şimdi ise 38. Biz uzun yıllardır bu yolu birlikte yürüyoruz,” diye konuşan Bingöl, evliliklerinin de bu sürecin bir devamı olduğunu vurguladı.
Ayvalık'ta yapılacak olan düğünün, sade ve gösterişten uzak bir tören olması planlanıyor. Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, yıllardır ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmedikleri gibi, düğünlerini de aynı çizgide tutacaklar.