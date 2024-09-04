Yavuz Bingöl, 5. kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor

Çift arasındaki yaş farkı daha önce sıkça gündeme gelmişti. Yavuz Bingöl, yaptığı bir açıklamada, Nilşah Ağaoğlu ile tanıştığında 43 yaşında olduğunu belirtmişti. “Nilşah o zaman 23 yaşındaydı, şimdi ise 38. Biz uzun yıllardır bu yolu birlikte yürüyoruz,” diye konuşan Bingöl, evliliklerinin de bu sürecin bir devamı olduğunu vurguladı.