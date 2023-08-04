Yaz tatiline devam eden Fahriye Evcen tekne pozlarını paylaştı

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı .Ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar ailesi birlikte tekne tatilinde.

"Aloha"

Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Evcen, son olarak 13.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi. Teknede kamera karşına geçen 37 yaşındaki Evcen, paylaşımına; "Aloha" mesajını yazdı.