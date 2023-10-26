Yeliz Yeşilmen'in baba acısı: Seni bu kuru toprakta bırakıp gitmek çok acı

Yeliz Yeşilmen'in 1.5 aydır yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen hayatını kaybetmişti. Sık sık babası için dua isteyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurmuştu.

"DUA EDİP BIRAKIP GİDİYORUZ"

Yeliz Yeşilmen, üç gün önce kaybettiği babası Cemal Yeşilmen’in mezarını ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Yeşilmen, babasına olan özlemini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Ah babam bu çok acıtıyor… Dua edip bırakıp gidiyoruz. Biz rahat yatağımızda yatarken seni bu kuru toprakta bırakıp gitmek çok acı… "

"BANA ÇOK ACI VERİYOR"

Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1.5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu.

Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybeden Cemal Yeşilmen, ikindi namazına müteakiben Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.