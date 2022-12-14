Yeni anne olan Gupse Özay bebekli hayatını anlattı: "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim..."

'Deliha' film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de evlenmişti. 9 Eylül 2022'de ise kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz aylarda anne olan Gupse Özay, kendisini ti'ye aldığı anları Instagram hesabından paylaştı.

"Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim..."

Ünlü oyuncu gözaltlarını siyaha boyayarak "Bebekle bakım" adında eğlenceli bir video çekti. Özay "Yorgunluğu var ama nasıl diyeyim... Böyle tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor.. Öyle bir şey yok yani. Ben hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkcası. Benim için keyifli geçti" dedi.