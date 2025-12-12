Yeni bir aşka yelken açmıştı! Buse Terim ve sevgilisinden Palandöken'de yeni kareler
Buse Terim, geçtiğimiz hafta yeni bir ilişkiye yelken açtığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Yeni ilişkisiyle magazin gündeminde yer alan Terim ve sevgilisi, kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum Palandöken'de tatil yapıyor. Çift, Palandöken'in karlı atmosferinde geçirdikleri keyifli anlara dair yeni kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Teknik direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, özel hayatındaki yeni gelişmeyle magazin gündeminin odağında yer alıyor. Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş ve bu on yıllık evlilikten 2016'da Nil, 2018'de ise Naz adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Kalbini yeniden aşka açan Buse Terim, geçtiğimiz hafta yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Yeni sevgilisinin ise Batu Son olduğu ortaya çıktı.
Buse Terim ve Batu Son, Buse Terim'in düzenlediği bir etkinlik kapsamında bulundukları Erzurum Palandöken'de birlikte poz verdi. Sevgilisi Batu Son, bu etkinlikte kendisine eşlik etti.
Yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşan Buse Terim, duygusal ve net ifadeler kullanmıştı:
"Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği hızda ilerliyor. Kızlarım, ailem ve en yakınlarım hayatımın her adımında yanımda ve hep haberdarlar. Bizim için önemli olan; sevgi, saygı ve huzurun olduğu bir yol. Ben mutluyum, huzurluyum."