Yeni bir sosyal medya akımı: "20'li yaşlar challenge'ı"
Bir süredir devam eden, 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına bazı ünlü isimler de dahil oldu. Genellikle, Twitter aleminde yapılan bu paylaşımlar, pek çok kişiye nostaljik duygular da yaşattı. İşte, sosyal medyada #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yapılan paylaşımlardan bazıları...
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Tüm sosyal medya mecralarını aktif kullanmasıyla tanınan, değerli sanatçımız Nükhet Duru ilk paylaşım yapan isimlerden biriydi.
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Malum, Haluk Levent Twitter'ı ciddiyetle kullanan ünlü isimlerden biri. Bu akıma da hemen katıldı tabii ki.
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Kendine özgü müzik tarzıyla pek çok hayranı olan Hayko Cepkin de gençlik yıllarından bir fotoğraf paylaştı...
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Değerli oyuncularımızdan Zafer Algöz ise eşi Lale Algöz ile 20'li yaşlarında çekilmiş oldukları bir fotoğrafla bu akıma katıldı.