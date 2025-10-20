Yeni doğum yapan İrem Helvacıoğlu'ndan kızıyla ilk poz

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızına sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"HADİ BİRAZ GEZELİM"

Oyuncu, doğumdan günler sonra minik kızı Sora ile ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı. Helvacıoğlu, bebeğiyle olan karesine; ''Hadi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl' notunu düştü.