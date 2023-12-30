Yeni imajı ile dikkat çeken Bergüzar Korel içini döktü: Bunca mutsuzluk varken kendi mutluluğumun peşinden gitmek aptallık

Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizi projesi için imajını değiştiren Bergüzar Korel sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Korel, yılın son günlerinde takipçilerine içini döktü.

"Hevesim yok"

"İçimden bir sürü fotoğraf çekmek, bir sürü şey yazmak geliyor, ama sonra duruyorum, bakıyorum şevkim, hevesim yok." diyen oyuncu, paylaşımında şunları yazdı:

"Bunca acı bunca kötülük bunca mutsuzluk varken kendi mutluluğumun peşinden gitmek aptallık, bencillik gibi geliyor, bir utanç kaplıyor içimi. Sonra diyorum acaba Allah’ın gücüne gider mi? Çocukken bir şeye üzülsem, kaygılansam, korksam hep böyle derdi büyüklerim. 'Sus Allah’ın gücüne gider şükret.'

"Sevenlerim hep sağlıklı olsun"

Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bir korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür, ne olur gücüne gitmesin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum sadece. Ailem, evlatlarım tüm sevdiklerim, sevenlerim hep sağlıklı olsun.

Dünyada kim varsa şu an acı çeken acılarını hafiflet, masumları, çocukları, hayvanları koru sonsuz merhametinle sar. Böyle işte... Bu fotoğrafa da bu satırlar olmadı ama hislerim tam da bu şu anda. 2024 dilerim şefkatle gelirsin insanlığa lakin çok ihtiyacımız var buna."