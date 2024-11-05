Yeni imajını gösteren Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yeni imajını sosyal medyada paylaşan oyuncu Ezgi Mola, çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerine kısa saçlı olduğu çocukluk fotoğrafını gösterdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yeni imajını gösteren Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 1

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola'nın bu evlilikten Can adında bir oğlu oldu.

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Yeni imajını gösteren Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 2

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Ezgi Mola, yeni saç stiliyle takipçilerinden büyük beğeni topladı.

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Yeni imajını gösteren Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 3

Uzun zamandır kısa kullandığı saçlarını uzatan oyuncunun yeni halini paylaştığı kare kısa sürede çok beğenildi.

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Yeni imajını gösteren Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı - Resim : 4

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI 

Ezgi Mola, takipçilerinin çok beğendiği paylaşımına ''Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk foto şimdi. Son foto kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım.. Kesilen iki örgümü hala saklıyor annem.'' notunu düştü.