Yeni imajını tiye aldı: Tarkan değil Tarzan
Pandeminin başından bu yana eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan saçları uzayınca ilginç bir paylaşımda bulundu.
Tarkan, Instagram hesabından saçlarının son halini paylaştı ve yanına şu notu düştü:
“Ormanlar kralı Tarzan” single’ım çok yakında sizlerle😁 Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin 💇🏻♂️😉 Ve de yeni şarkılarla😘 Çok özledim…
View this post on Instagram