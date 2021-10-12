Yeni imajını tiye aldı: Tarkan değil Tarzan

Tarkan, Instagram hesabından saçlarının son halini paylaştı ve yanına şu notu düştü:

“Ormanlar kralı Tarzan” single’ım çok yakında sizlerle😁 Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende. Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin 💇🏻‍♂️😉 Ve de yeni şarkılarla😘 Çok özledim…