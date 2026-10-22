Yeni ‘jön’ bulundu! Onur Seyit Yaran’dan 90’lar rüzgârı

Sinan’ın gençliğini sen, günümüzdeki halini ise Çağdaş Onur Öztürk canlandırıyor. Sinan’ın yıllar içinde nasıl bir adama dönüştüğünü bilerek onun 1996’daki o “ele avuca sığmaz, aşık” halini oynamak oyunculuk motivasyonunu nasıl etkiledi? Birlikte ortak bir beden dili çalıştınız mı?

Aslında karakterin geleceğini bilmek benim için çok değerliydi. Çünkü Sinan’ı sadece o anın içinde yaşayan genç bir adam olarak değil, yıllar sonra dönüşeceği insanın geçmişi olarak da okuyabildim. Bu da bazı duyguların altını daha bilinçli çizmeme yardımcı oldu. Seyirci o yıllardaki enerjisini, cesaretini ve aşka teslim oluşunu izlerken, bir yandan da bunun nereye evrileceğini biliyor. Çağdaş abiyle de karakter üzerine sohbet etme fırsatımız oldu. Birebir jest ya da mimik kopyalamaktan çok, karakterin özünü yakalamaya çalıştık. Nasıl tepki verir, nasıl sever, nasıl susar gibi daha içsel tarafları konuştuk. Çünkü yıllar geçse de insanın bazı temel özellikleri değişmiyor.

90’lar Türk sineması ve televizyonunun kendine has bir “jön” ve gençlik estetiği var. Sinan karakterini yaratırken o dönemin filmlerinden, tarzından veya müziklerinden beslendiğin özel referans noktaları oldu mu?

Set öncesinde dönemin ruhunu anlamak için birçok işe baktım. Sadece filmler değil, dönemin müzikleri, televizyon programları ve röportajları da bana çok yardımcı oldu. Çünkü 90’ların enerjisi bugünden biraz farklı. Daha doğal, daha filtresiz ve daha içgüdüsel bir tarafı var. Müzik özellikle çok etkili oldu. O yılların şarkılarında büyük duygular var ama bunu çok sade bir yerden anlatıyorlar. Sinan’ın duygusal dünyasını kurarken o atmosferden beslendiğimi söyleyebilirim.

Hikayede tutkulu bir yaz aşkı izliyoruz. Bugünün dijitalleşen dünyasındaki ilişkilerle kıyasladığında, 1996 yazındaki o aşkın “tutku” katsayısını ve samimiyetini sence ne oluşturuyor? Sinan bu aşk için neleri göze alıyor?

Bence o dönemde insanların birbirine ulaşması daha zordu ve bu da ilişkilerin değerini artırıyordu. Bugün bir mesajla ya da bir görüntülü konuşmayla anında iletişim kurabiliyoruz. O zaman ise birlikte geçirilen zaman çok daha kıymetliydi. Sinan açısından baktığımızda ise gerçekten yoğun yaşayan bir karakter görüyoruz. Duygularını çok hesaplamıyor. Kalbinin götürdüğü yere gitmeye çalışıyor. Bu yüzden dostluğunu riske atacak kadar cesur davranabiliyor. Belki de onu etkileyici yapan şeylerden biri bu; sonuçlarını düşünmeden değil ama hislerinden kaçmadan hareket etmesi.

Erdem Tepegöz gibi festival sinemasına damga vurmuş bir yönetmenin, Prime Video ve OGM Pictures ortaklığındaki bu ana akım/nostalji projesine dokunuşunu nasıl özetlersin? Sette oyuncu yönetimi açısından seni en çok besleyen şey ne oldu?

Erdem Hoca’nın projeye kattığı en önemli şeylerden biri samimiyet oldu bence. Hikâyenin merkezinde her zaman karakterler ve onların duyguları vardı. Büyük fikirlere ya da nostaljik detaylara rağmen insan hikâyesini hiç kaybetmemeye çok önem verdi. Oyuncu olarak beni en çok besleyen tarafı da buydu. Karakterlerin neden öyle davrandığını, ne hissettiğini konuşmayı seven bir yönetmen. Bu da sahnelere daha sağlam bir yerden yaklaşmamızı sağladı. Kendinizi güvende hissediyorsunuz ve karakterin içine daha rahat girebiliyorsunuz.

Film bittiğinde ve izleyici ekran başından kalktığında, Sinan’ın hikayesinden ve o 1996 yazından kendi hayatlarına dair sence nasıl bir duygu veya soru işareti taşıyacaklar?

Umarım biraz durup kendi geçmişlerini düşünürler. Hayatlarında iz bırakan insanları, verdikleri kararları ya da keşke dediği anları hatırlarlar. Film aslında geçmişe takılı kalmayı değil, geçmişi anlamayı anlatıyor. Hepimizin hayatında dönüm noktaları var. Küçük görünen bazı anların yıllar sonra ne kadar büyük etkileri olduğunu fark ediyoruz. Bence seyircinin aklında da “Ben bugün olduğum kişiye nasıl dönüştüm?” sorusu kalabilir.

Yazla ilgili planların neler?

Bu yaz biraz çalışıp, biraz dinlenmeye çalışacağım. Yoğun geçen dönemlerden sonra aileme ve arkadaşlarıma vakit ayırmak benim için çok değerli oluyor. Mümkün olduğunca deniz kenarında vakit geçirmek, yeni yerler görmek ve enerji toplamak istiyorum. Bir yandan da önümdeki projeler için hazırlanacağım. Ama yazın bana göre en güzel tarafı biraz yavaşlayabilmek ve anın tadını çıkarabilmek.