Yeni "Şirinler" filminin Şirine'si Rihanna olacak

Televizyon tarihinin en ünlü çizgi dizilerinden "Şirinler (The Smurfs)" yeniden beyazperdeye uyarlanacak.

ŞİRİNE'YE HAYAT VERECEK

Hazırlıkları süren Paramount ve Nickelodeon imzalı filmin yönetmen koltuğunda Chris Miller otururken; Rihanna da Şirine'yi seslendirecek. Senaryosunu Pam Brady'nin kaleme aldığı, 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde yapımcı olarak Rihanna görev alırken, filmin müziklerine de imza atacak.

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM"

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yaptı. Rihanna daha önce dünya çapında gişede 380 milyon doların üzerinde hasılat yapan "Evim" adlı animasyon filminde de seslendirme yapmıştı.

OSCAR'A ADAY OLMUŞTU

Öte yandan Rihanna, bu sene Oscar Ödül Töreni ve Super Bowl dahil olmak üzere birçok etkinlikte sahne alrıken son olarak Rihanna, "Black Panther: Wakanda Forever" filminin müziği "Lift Me Up" şarkısıyla 'En İyi Orijinal Şarkı' dalında ilk kez Oscar'a aday olmuştu.