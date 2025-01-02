Yeni yıla beraber girdiler! Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurdu.
2015 yılında Ceyda Düvenci ile nikah masasına oturan Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023 tarihinde 8 yıllık evliliğini 15 dakikada sonlandırmıştı.
Ayrılık sonrası ihanet iddiaları gündeme gelmiş ve Şakrak’ın, “Maviye Sürgün” dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması nedeniyle boşandığı öne sürülmüştü.Şakrak, bir süre Esra Akpınar ile ilişki yaşamış ancak çift kısa sürede yollarını ayırmıştı.
Aradığı mutluluğu sonunda bulan Bülent Şakrak, bu kez kalbini kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman’a kaptırdı. Ünlü çift, yılbaşını Alaçatı’da birlikte kutladı.
Şakrak, sosyal medya hesabından Kirman’la birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Paylaşımına “2025’e biz girdik, Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşen Şakrak, gönderisine bir gül emojisi de ekledi.