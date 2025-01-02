Yeni yıla beraber girdiler! Bülent Şakrak yeni aşkını ilan etti

Ayrılık sonrası ihanet iddiaları gündeme gelmiş ve Şakrak’ın, “Maviye Sürgün” dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması nedeniyle boşandığı öne sürülmüştü.Şakrak, bir süre Esra Akpınar ile ilişki yaşamış ancak çift kısa sürede yollarını ayırmıştı.