Yeniden çekileceği konuşulan Akasya Durağı hakkında Melek Baykal'dan itiraf

Akasya Durağı dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, projenin eski oyuncularından Melek Baykal konuya dair net açıklamalarda bulundu.

Rol arkadaşı Mehmet Atay ile başrolünü paylaştığı "Konken Partisi" adlı tiyatro oyununun galasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Baykal, diziye dair geçmişteki hislerini paylaştı.





AKASYA DURAĞI'NIN MELAHAT'İYDİ



Bir dönemin popüler komedi dizisinde "Melahat" karakterine hayat veren usta oyuncu, projenin kariyerindeki yerine dair şu sözleri paylaştı:

Akasya Durağı çok sevdiğim bir iş değildi çok açık söyleyeyim. Çok kısa çalıştım ben orada sonra Türker Bey'den affımı istemiştim. Kısa bir dönem çalışmıştım.



MELEK BAYKAL DİZİ TEKLİFLERİNE MESAFELİ



Televizyon dünyasından uzaklaşarak sahne tozuna ağırlık veren Baykal, dizi setlerine geri dönme niyetinin olmadığını vurguladı. Oyunculuk tatminini tiyatroda bulduğunu belirten sanatçı, gelen tekliflere mesafeli yaklaştığını ifade etti:

On gün önce bir dizi teklifi geldi ama ben burada var olduğuma çok inananlardanım, oyuncu olarak; tiyatroyu seviyorum. Çok fazla sıcak bakmıyorum artık dizilere.



'ORİJİNAL KADRO' İDDİASI



Dizinin orijinal kadrosuyla döneceği ve hayatını kaybeden Zeki Alasya’nın yerine Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün veya Metin Akpınar gibi isimlerle görüşüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

