Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan son sağlık durumunu paylaştı

Yeşilçam'a 'Gamzeli Güzel' olarak damga vuran Bahar Öztan geçtiğimiz hafta tekrar kansere yakalandığını duyurmuştu. Tedavisine devam edilen ünlü yıldız, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"3 AYLIK BİR TEDAVİ"

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi, arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize, dualarınıza, teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı"

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"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"

60 yaşındaki Öztan, geçtiğimiz hafta "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" sözleriyle üzücü haberi duyurmuştu.